Cardone: "Cancellieri al posto di Pedro, ballottaggio tra Dele e Belahyane…"

Domani la Lazio si giocherà una buona fetta di stagione nella sfida contro il Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia. Sarri e Italiano sanno benissimo che la coppa rappresenta probabilmente un ancoraggio importante in una stagione in cui il campionato non sta regalando soddisfazioni, pertanto la partita di domani si carica di pressioni.

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per fare il punto della situazione in casa Lazio.

Un anno fa la situazione era completamente diversa: la Lazio era quarta in campionato e lottava in Europa. Sul mercato, anche nella precedente esperienza, Sarri aveva proposto dei nomi e non è stato accontentato, ma comunque la Lazio ha speso; questo per dire che a quel punto si potevano seguire le indicazioni del tecnico.

Per quanto riguarda le scelte di domani, ci sono diversi dubbi di formazione al momento: Cancellieri dovrebbe partire dal 1′, al posto quindi di Pedro visto titolare a Torino; il resto dell’attacco rimarrà invariato con Maldini punta e Isaksen a destra. In mezzo al campo, Cataldi regista con Taylor a sinistra; a destra è aperto il ballottaggio Dele-Bashiru-Belahyane. In porta Provedel, davanti a lui Marusic e Romagnoli sono certi di un posto; in queste ore si capirà come sta Gila, eventualmente ci sarà Provstgaard e sulla corsia mancina è aperto il ballottaggio Tavares-Pellegrini