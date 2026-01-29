Genoa, De Rossi: “Affronteremo la rivale principale della mia carriera. Sullo stadio vuoto…”

Giornata di vigilia in casa Lazio che affronterà il Genoa in uno stadio semivuoto vista la contestazione verso l’operato della società. Il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi ha parlato così della gara di domani e della rivalità che ha con la Lazio.

Depositphotos

Le parole di De Rossi in conferenza stampa prima di Lazio-Genoa

Non eravamo spacciati prima, se pensiamo che sia finita ora saremmo stupidi e mediocri. E sono sicuro che i ragazzo non lo siano. Come siamo arrivati in una posizione più tranquilla, è facile tornare giù in tre-quattro partite. Siamo convinti di aver fatto il lavoro di cui avevamo bisogno, all’interno del quale c’è stato un po’ più di tempo libero. La reputo una settimana molto positiva.

Il commento sulla passata trasferta a Roma e sulla gara di domani contro la Lazio