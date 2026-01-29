Lazio, Tifo organizzato: "Domani saremo un branco di pinguini uniti. Le trasferte vietate?..."

Il tifo organizzato ha rilasciato delle dichiarazioni a microfoni di Radio Laziale riguardo le trasferte vietate fino al termine della stagione, il caso Romagnoli, il dialogo con Zaccagni e il video della Società, pubblicato per cercare di persuadere i tifosi dalla protesta in vista di Lazio-Genoa, in programma domani alle ore 20:45 e affidata al direttore di gara Zufferli.

Le dichiarazioni del tifo organizzato a Radio Laziale

Le trasferte bloccate

Non stiamo qui né a mistificare la realtà né a piangere quando succedono alcune cose perché sappiamo benissimo tutto ciò a cui si va incontro come tifo organizzato, che prevede tutto il bello ma anche determinate dinamiche che si conoscono. Secondo me, chi gestisce l'ordine pubblico coglie ogni minima occasione per dimostrarsi incapace e vietare quando non sa organizzare. Ho sentito ciò che ha detto Salvini in una piccola intervista prima di Roma-Milan, dove si riferiva alle tifoserie di Roma e Fiorentina, e diceva che non è giusto che paghino tutti per poche persone e questo dovrebbe essere la base della democrazia. Noi non stiamo qui a piangere sul latte versato. Ci mettiamo nei panni di tutti, è brutto vietare una trasferta ma è anche brutto che qualcuno dica che è successo qualcuno e la si vieta a tutti, noi siamo dispiaciuti ma non possiamo evitarle certe cose.

Il dialogo con la rosa in Lecce-Lazio e l'addio di Romagnoli

Le immagini del caso di Romagnoli parlano chiaro, il ragazzo è venuto a salutare i suoi tifosi, consapevole che il giorno dopo sarebbe partito per un'altra destinazione, anche se poi il risvolto è stato diverso ma non mi sorprende, fa sempre parte della gestione grottesca di questa società. Le immagini con Zaccagni raccontano del malcontento, della situazione difficile che sta vivendo la squadra e del senso di abbandono che c'è nei confronti del mister e dei giocatori. Zaccagni era molto deluso e amareggiato, come una persona che non sa come venire fuori da una situazione del genere. Mi metto anche nei suoi panni, è capitano di una squadra che perde pezzi a destra e a sinistra, perde delle certezze anche a livello di spogliatoio.

Il video della Lazio e la protesta