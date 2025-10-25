Stadio Flaminio: il Comune di Roma potrebbe pensare di cederlo alla Lazio

Il Patron biancoceleste, Claudio Lotito, continua a pressare il Comune di Roma per far diventare lo Stadio Flaminio di proprietà della Lazio.

Come riporta La Repubblica - Roma, infatti, dagli scambi tra i vari avvocati sembra che questa richiesta potrebbe essere accettata.

Ecco le novità.

La situazione dello Stadio Flaminio

Inizialmente, quello che la Lazio avrebbe voluto fare dello Stadio Flaminio seguiva l'iter procedurale avviato dalla Roma per l'area di Pietralata, ma Lotito ha cambiato completamente idea: vorrebbe seguire, infatti, il percorso di diritto di superficie (come a Udine e Milano).

Se il Campidoglio dovesse approvare questa richiesta del Presidente della Lazio, ovviamente anche la politica - oltre alla burocrazia - potrebbe avere un peso importante.

Infatti, quello che vorrebbe fare Lotito prevede dei passaggi specifici: l'attuale Flaminio è un bene sotto tutela e, per farlo diventare esclusivamente della S.S. Lazio, il Comune di Roma deve inviare una richiesta allo Stato.

Le possibilità

In caso di risposta positiva da parte dello Stato, ci sarebbero due possibilità: la prima riguarda la vendita dello Stadio Flaminio alla Lazio, che dovrebbe fare un'offerta pari al prezzo deciso dal Demanio o dall'Agenzia delle Entrate; la seconda, invece, riguarda l'attuazione del “diritto di superficie”, con il quale il Campidoglio affida alla Lazio lo stadio, in cambio di una contropartita economica.