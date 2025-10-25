La situazione infortuni in vista di Lazio-Juventus: le novità

La Lazio non è di certo tra le squadre più fortunate del Campionato di Serie A: gli infortuni continuano ad essere pesanti e domani i biancoceleste affronteranno la Juventus.

Come riporta La Repubblica - Roma, infatti, gli infortunati in casa Lazio sono ben 14, di cui 10 per lesioni muscolari. Tra questi rientra anche Nuno Tavares, nuovamente ai box, a causa di uno stiramento al polpaccio che lo farà rimanere fuori per circa tre o quattro settimane.

La situazione infortuni

Questa situazione è stata protagonista anche dell'incontro di ieri tra Lotito e Sarri. E' stato quest'ultimo, infatti, a riportare al Patron biancoceleste che i campi di allenamento erano troppo duri; ad oggi, però, la situazione sembrerebbe migliorata.

Inoltre, se prima qualcuno addossava le colpe anche nei confronti dello staff tecnico, ora i dirigenti della Lazio smentiscono tutto, spiegando che l'entourage di Sarri non si era mai trovato di fronte ad una simile condizione: alla squadra biancoceleste, infatti, mancano ben 4 titolari - tra Cancellieri, Tavares, Castellanos e Rovella -; Pellegrini, invece, è ancora in dubbio per la partita di domani contro la Juventus.