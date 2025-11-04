Lazio-Cagliari, il retroscena su Nicolò Rovella: ecco cosa ha fatto il centrocampista

Una grande serata ieri per le aquile allo stadio Olimpico, infatti, grazie ai palloni mandati in rete da Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni, la Lazio è riuscita a sconfiggere il Cagliari e a scalare la classifica di Serie A fino a raggiungere l'8a posizione, soltanto a 3 punti della zona Europa. Come svelato dalla giornalista di Dazn Barbara Cirillo, in collegamento a 4-3-2-1, programma delle piattaforma, anche Nicolò Rovella ha festeggiato con il resto della squadra.

La giornalista Barbara Cirillo in collegamento a 4-3-2-1

Le condizioni di Alessio Romagnoli

Ci saranno ulteriori valutazioni, lo abbiamo visto uscire toccandosi il flessore destro non sembra un problema muscolare ma semplicemente una botta.

Il retroscena su Nicolò Rovella

C’è stata una sorpresa per compagni, è sceso a bordocampo Rovella per festeggiare con tutti i suoi compagni, spesso vicino a Cataldi.

