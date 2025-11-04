Marcangeli: "Romagnoli salterà l'Inter. Si va verso…"

La Lazio nella serata di ieri ha sconfitto il Cagliari per 2-0 grazie alle reti di Isaksen e Zaccagni. La squadra di Sarri sta riuscendo ad avere continuità di risultati abbinati ad una buona solidità difensiva, resta ora da fluidificare e sbloccare l'attacco per trovare una quadratura definitiva alla rosa. Nella bella vittoria di ieri rimane però un neo che riguarda Alessio Romagnoli.

L'infortunio di Romagnoli

Il centrale biancoceleste, infatti, non è rientrato con i compagni nel secondo tempo a causa di un problema accusato all'adduttore. In conferenza stampa post-partita Sarri aveva parlato di una “sostituzione preventiva" in seguito ad un indurimento avvertito da Romagnoli, ma senza una particolare fitta.

Come riportato da Valerio Marcangeli, giornalista de Il Messaggero, sulle frequenze di Radio Laziale, il problema per Romagnoli sembra essere più delicato del previsto.

Le parole di Valerio Marcangeli a Radio Laziale