Lazio, i clean sheet fanno volare i biancocelesti: primi in Italia e secondi in Europa

Lo scorso anno aveva avuto dei problemi ma ora è tornato nel migliore dei modi, in queste prime 10 giornate, Ivan Provedel ha mostrato la volontà di difendere la porta biancoceleste ad ogni costo e ciò gli ha permesso di portare la Lazio ad occupare le prime posizioni per partite chiuse senza prendere gol.

Lazio, il dato sui clean sheet in Serie A

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio è il club che, al momento, ha collezionato più clean sheet nel Campionato di Serie A, infatti, se ne contano ben 6 (Verona, Genoa, Atalanta, Juventus, Pisa, Cagliari). Per quanto riguarda le squadre che occupano le prime tre posizioni in classifica, invece, Napoli ed Inter fino ad ora hanno chiuso soltanto 4 partite senza prendere gol, mentre il Milan è a quota 5. Nella stagione scorsa, invece, erano stati Svilar (Roma) e Meret (Napoli) a far concludere più partite a rete inviolata alla propria squadra, precisamente 16, mentre la Juventus occupava il 2° posto con 14 ed Inter e Atalanta il 3° con 13. La Lazio in quella stagione, sommando i risultati ottenuti da Provedel e Mandas, aveva ottenuto soltanto 9 clean sheet.

Il dato sui clean sheet in Europa

Se si considerano i 5 Campionati principali (Serie A, Premier League, La Liga, Ligue1, Bundesliga), la Lazio del Comandante Maurizio Sarri è seconda soltanto all'Arsenal, al momento primo in classifica con ben 7 clean sheet ottenuti. In Spagna al primo posto ci sono Villareal e Real Madrid, entrambe a quota 5, mentre in Francia risaltano il Paris Saint-Germain e l'Olympique Lyonnais, che hanno chiuso 6 incontri a porta inviolata. Per quanto riguarda la Germania, invece, è il Bayern Monaco a stare in testa alla classifica con 4 clean sheet.