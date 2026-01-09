Lazio, visite mediche anche per Basic: "Vi dico come sto"

Mattinata intensa in casa Lazio, con Villa Mafalda protagonista. Intorno alle 7.35 è arrivato infatti nella clinica romana Kenneth Taylor, nuovo acquisto biancoceleste. Il centrocampista olandese ha iniziato l’iter delle visite mediche di rito e, una volta concluse, si sposterà all’Isokinetic prima di mettere nero su bianco il contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2030. Un passaggio formale che segnerà l’inizio ufficiale della sua avventura nella Capitale.

Taylor, però, non è stato l’unico calciatore laziale a presentarsi in clinica. Qualche ora più tardi è arrivato anche Toma Basic, destinato a diventare proprio uno dei suoi compagni di reparto. Il centrocampista croato, fresco di rinnovo di contratto – ancora in attesa di ufficialità – si è sottoposto a controlli strumentali per valutare l’entità del problema muscolare che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nel primo tempo di Lazio-Fiorentina. Intorno alle 10.35 Basic ha lasciato Villa Mafalda, rassicurando solo in parte sulle sue condizioni con una battuta ai cronisti: “Come sto? Sto bene, ma non benissimo”. Un aggiornamento che lascia aperti gli interrogativi sui tempi di recupero, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club.