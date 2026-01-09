126 anni di storia: la Lazio celebra le sue origini a Villa Borghese

In occasione del 126º anniversario dalla fondazione della Società Sportiva Lazio, il club biancoceleste celebrerà una pagina significativa della propria storia con una cerimonia dal forte valore simbolico. Nella giornata di giovedì 9 gennaio 2026, la Lazio renderà omaggio al Parco dei Daini, luogo che nei primi anni del Novecento ospitò la squadra agli albori della sua attività sportiva.

All’interno di Villa Borghese verrà scoperta una targa commemorativa, pensata per ricordare il legame tra il club e uno dei luoghi simbolo della sua nascita e della sua identità. L’appuntamento è fissato per le ore 11.00, quando si terrà la cerimonia ufficiale alla presenza dei rappresentanti della società. Un gesto che unisce memoria, tradizione e senso di appartenenza, nel giorno in cui la Lazio celebra oltre un secolo di storia.

Di seguito il comunicato: