Mercato in movimento: la Lazio accelera tra entrate e uscite

Prime operazioni già archiviate in casa Società Sportiva Lazio: alle cessioni di Valentín Castellanos e Matteo Guendouzi hanno fatto seguito gli arrivi di Ratkov e Kenneth Taylor, rinforzi utili per ampliare le soluzioni a disposizione di Maurizio Sarri. Il club si è mosso con decisione già nelle prime settimane di gennaio, ma l’intenzione è quella di completare ulteriormente la rosa. Per farlo, però, sarà necessario sbloccare nuove uscite.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, uno dei nomi in lista è quello di Belahyane, seguito da Torino e Nizza, con la Lazio che valuta il cartellino intorno ai 10 milioni di euro. Più complessa, invece, la situazione legata a Christos Mandas, profilo apprezzato da Marco Baroni: a Formello non c’è l’intenzione di cederlo senza una soluzione alternativa, a meno che non si apra la strada di uno scambio. Considerando anche che Gustav Isaksen non è ritenuto incedibile – con una valutazione che parte da 20 milioni – potrebbe tornare d’attualità il nome di Cyril Ngonge, con l’ipotesi di un’operazione incrociata che coinvolga proprio Mandas. Il mercato biancoceleste, insomma, è tutt’altro che fermo.