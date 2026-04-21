Verso Atalanta-Lazio, molti dubbi per Sarri: due i ballottaggi aperti

Il destino è in palio a Bergamo. Dopo il 2-2 dell'andata, la Lazio vola in casa della Dea con un unico obiettivo: conquistare la finale di Coppa Italia. Sarà una battaglia tattica e di cuore, dove ogni pallone peserà come un macigno. Il Comandante Maurizio Sarri dovrà scegliere con cura le pedine da posizionare sulla scacchiera per la semifinale, che si giocherà domani sera alle ore 21:00.

Infermeria: la gestione dei dubbi

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, in ista della sfida decisiva contro l'Atalanta, i pensieri di Sarri sono rivolti principalmente alle condizioni di due terzini. Marusic parte per Bergamo con la squadra, tentando un recupero lampo dall'infortunio, mentre Lazzari è stato gestito dopo i crampi accusati contro il Napoli. Per il resto, l'infermeria è quasi vuota: le altre scelte di formazione dipenderanno esclusivamente dalle valutazioni tattiche del mister.

Linea mediana: la spinta di Dele-Bashiru

A centrocampo, Cataldi e Taylor sembrano avere il posto assicurato, ma rimane aperto il ballottaggio per il ruolo di mezzala destra. Basic ha segnato nell'ultima uscita, ma Dele-Bashiru resta il favorito per la maglia da titolare: il centrocampista nigeriano ha già dimostrato di esaltarsi contro l'Atalanta e la sua fisicità appare ideale per una partita così delicata e intensa.

Attacco: Noslin insidia Maldini

In avanti, il tridente vede Zaccagni punto fermo a sinistra, mentre cresce il dualismo per il ruolo di riferimento centrale. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, nonostante Maldini sia stato il titolare designato, Noslin ha convinto tutti con la prova stellare offerta al Maradona. La prestazione dell'olandese ha scalato le gerarchie e oggi si gioca seriamente la maglia dal primo minuto, mettendo in discussione la titolarità di Maldini.