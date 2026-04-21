Atalanta-Lazio, maxischermo per i tifosi: ecco quando sarà svelata la location

Nonostante il divieto di trasferta a Bergamo, il cuore pulsante della Lazio non resterà solo. La tifoseria biancoceleste si prepara a vivere il ritorno della semifinale di Coppa Italia con una passione contagiosa, grazie all’iniziativa che permetterà ai sostenitori di riunirsi per seguire la partita su un maxischermo dedicato.

Via libera da Questura e Comune

Il progetto ha ottenuto il semaforo verde ufficiale: Questura e Comune hanno dato il benestare per allestire un’area di ritrovo collettivo. Un segnale importante che permette ai tifosi di trasformare la lontananza in una prova di forza e unità, garantendo una cornice di tifo degna di un match così cruciale.

Ritrovo maxischermo: orario e location

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'attesa è quasi finita: l'evento aprirà le porte ai tifosi a partire dalle ore 18:00. Sebbene la location definitiva sarà svelata ufficialmente solo oggi alle ore 12:00, si sa già che sarà lontana dallo stadio Olimpico. Sarà il luogo ideale per stringersi attorno alla squadra e spingere i giocatori verso la finale, sentendosi vicini anche a chilometri di distanza.