Atalanta-Lazio, maxischermo per i tifosi: ecco quando sarà svelata la location

Ecco l'orario di inizio dell'evento e quando sarà svelata la location del maxischermo per assistere alla semifinale di Coppa Italia Atalanta-Lazio

Michelle De Angelis /

Nonostante il divieto di trasferta a Bergamo, il cuore pulsante della Lazio non resterà solo. La tifoseria biancoceleste si prepara a vivere il ritorno della semifinale di Coppa Italia con una passione contagiosa, grazie all’iniziativa che permetterà ai sostenitori di riunirsi per seguire la partita su un maxischermo dedicato.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Via libera da Questura e Comune

Il progetto ha ottenuto il semaforo verde ufficiale: Questura e Comune hanno dato il benestare per allestire un’area di ritrovo collettivo. Un segnale importante che permette ai tifosi di trasformare la lontananza in una prova di forza e unità, garantendo una cornice di tifo degna di un match così cruciale.

Ritrovo maxischermo: orario e location

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'attesa è quasi finita: l'evento aprirà le porte ai tifosi a partire dalle ore 18:00. Sebbene la location definitiva sarà svelata ufficialmente solo oggi alle ore 12:00, si sa già che sarà lontana dallo stadio Olimpico. Sarà il luogo ideale per stringersi attorno alla squadra e spingere i giocatori verso la finale, sentendosi vicini anche a chilometri di distanza.

Cancelli aperti a Formello: finisce la rifinitura, novità su Marusic
Atalanta-Lazio, niente Formello? Il tifo biancoceleste si sposta in aeroporto