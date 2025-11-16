Conferenza Gattuso: "Le parole non bastano più, dobbiamo passare ai fatti. Chiesa?..."
Al termine dell'incontro tra l'Italia e Norvegia, che si è concluso con la sconfitta degli Azzurri, Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza
Il ct Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per esprimersi riguardo la sconfitta dell'Italia contro la Norvegia, partita terminata 1-4 e che ha permesso al club avversario di qualificarsi direttamente al Mondiale 2026.
La conferenza stampa di Gennaro Gattuso
La sconfitta degli Azzurri contro la Norvegia
Abbiamo lasciato troppi spazi. Ci hanno attaccati fin da subito nei primi minuti del secondo tempo, ci hanno fatto del male nella velocità dove loro sono fenomenali. Nella ripresa abbiamo sofferto nella costruzione dal basso, Frattesi non si è più abbassato e siamo andati in difficoltà. Chiedo scusa, ci metto la faccia. Per me era una partita importante perché affrontavamo una squadra forte, abbiamo fallito, non possiamo fare queste figuracce dopo la prima difficoltà. Mi preoccupa il fatto che ci vedremo tra tre mesi, oggi abbiamo preso una lezione troppo pesante. La cosa che mi fa arrabbiare di più è il terzo gol, dobbiamo guardare avanti e non possiamo pensare che una squadra non ci tiri mai in porta. Le uniche date disponibili per il raduno sono quelle, non ci possiamo inventare nulla.
Preferivo che ci prendevano a pallonate, nel primo tempo ero soddisfatto. C’è la consapevolezza che i tifosi tengono ancora a questa Nazionale, ma le parole non bastano più, dobbiamo passare ai fatti. Non andiamo al Mondiale da due edizioni, non lo dimentichiamo ma voglio che ci sia più leggerezza nel gruppo per provare a fare meglio le cose. Mi assumo le responsabilità, quando uno fa l’allenatore e prende 4 gol in casa non può fare altro che chiedere scusa. Il momento di blackout può succedere, se non miglioreremo questo aspetto non andremo molto lontano.
Se Chiesa ritornerà a Marzo
Sapete la storia del ragazzo, io e lui sappiamo cosa ci diciamo quando ci sentiamo. Vedremo cosa succederà tra qualche mese, spero di averlo con noi.