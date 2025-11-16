Conferenza Gattuso: "Le parole non bastano più, dobbiamo passare ai fatti. Chiesa?..."

Il ct Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per esprimersi riguardo la sconfitta dell'Italia contro la Norvegia, partita terminata 1-4 e che ha permesso al club avversario di qualificarsi direttamente al Mondiale 2026.

Abbiamo lasciato troppi spazi. Ci hanno attaccati fin da subito nei primi minuti del secondo tempo, ci hanno fatto del male nella velocità dove loro sono fenomenali. Nella ripresa abbiamo sofferto nella costruzione dal basso, Frattesi non si è più abbassato e siamo andati in difficoltà. Chiedo scusa, ci metto la faccia. Per me era una partita importante perché affrontavamo una squadra forte, abbiamo fallito, non possiamo fare queste figuracce dopo la prima difficoltà. Mi preoccupa il fatto che ci vedremo tra tre mesi, oggi abbiamo preso una lezione troppo pesante. La cosa che mi fa arrabbiare di più è il terzo gol, dobbiamo guardare avanti e non possiamo pensare che una squadra non ci tiri mai in porta. Le uniche date disponibili per il raduno sono quelle, non ci possiamo inventare nulla.