Italia-Norvegia, Thorsby: "L'Italia del primo tempo può andare al Mondiale"

Il centrocampista del Genoa e della Nazionale norvegese Morten Thorsby ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai 1 riguardo il trionfo della Norvegia, con la conseguente qualificazione al Mondiale 2026, e sulla prestazione dell'Italia.

È stata una serata storica, diciamo per noi è una serata bellissima. Capisco l'Italia, abbiamo fatto bene e abbiamo meritato. Loro hanno giocato bene nel primo tempo, noi non eravamo noi stessi. All'intervallo ci siamo detti che dovevamo tornare a fare ciò che sappiamo fare. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con un'altra mentalità.