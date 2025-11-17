Italia-Norvegia, Thorsby: "L'Italia del primo tempo può andare al Mondiale"
Il calciatore della Norvegia Morten Thorsby si è espresso sulla qualificazione della Norvegia e sulle prestazioni dell'Italia
Il centrocampista del Genoa e della Nazionale norvegese Morten Thorsby ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai 1 riguardo il trionfo della Norvegia, con la conseguente qualificazione al Mondiale 2026, e sulla prestazione dell'Italia.
Le dichiarazioni di Morten Thorsby a Rai 1
Sulla qualificazione della Norvegia e sull'Italia
È stata una serata storica, diciamo per noi è una serata bellissima. Capisco l'Italia, abbiamo fatto bene e abbiamo meritato. Loro hanno giocato bene nel primo tempo, noi non eravamo noi stessi. All'intervallo ci siamo detti che dovevamo tornare a fare ciò che sappiamo fare. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con un'altra mentalità.
Il primo e secondo tempo della formazione azzurra
L'Italia del primo tempo può andare al mondiale. Nel secondo tempo ha mollato un po', noi ovviamente eravamo qui senza pressione.
