Floriani su Instagram: "Ieri è stata una serata speciale…"

La Lazio ieri sera ha sbattuto sulla Cremonese: la squadra di Sarri, viziata dalle tante assenze, con poca qualità non è riuscita a scardinare l'organizzazione della squadra di Nicola. I laziali come sempre hanno dato spettacolo con il ricordo per Sinisa Mihajlovic e Felice Pulici, i cori e le sciarpate, è stata la sera anche del primo volo di Flaminia, ma quella di ieri è stata una giornata speciale altresì per un giocatore della Cremonese.

Floriani Mussolini su Instagram dopo l'esordio all'Olimpico

Il giocatore della Lazio in prestito alla Cremonese e destinato a restare in grigiorosso, Romano Floriani, attraverso un post sul proprio profilo ha voluto condividere tutta la sua gioia e le sue emozioni per l'esordio di ieri allo Stadio Olimpico. In estate il suo passaggio alla Cremonese con la formula senza recompra in favore della Lazio ha fatto molto discutere ed i tifosi allo stadio ieri lo hanno accolto tra gli applausi.

Ieri è stata una serata speciale… Giocare per la prima volta all’Olimpico è stata una grande emozione ed era tanto tempo che aspettavo questo momento. Grande prestazione di squadra avanti così

Floriani Mussolini - Via onefootball (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

Il post su Instagram