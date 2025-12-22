Calciomercato Lazio, a gennaio serve una mezzala: obiettivi diversi per Sarri e Fabiani

Il mercato di gennaio si avvicina e, nonostante i netti miglioramenti della rosa biancoceleste, la necessità di rinforzi è sempre più evidente, come a centrocampo dove Sarri ha più volte sottolineato il bisogno di una mezzala per avere delle garanzie a centrocampo e al centro dell'attacco, tuttavia, i nomi proposti dal mister e dalla Società sono ben diversi.

Calciomercato Lazio, la mezzala nel taccuino del Comandante

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messagero, con il Milan che blocca la cessione di Loftus-Cheek, Sarri ha dovuto valutare altre opzioni per gennaio e tra i vari nomi risalta quello di Samardzic, centrocampista dell'Atalanta che ha già segnato 3 reti in 44 presenze, tuttavia, sembra che i piani di Fabiani puntino altrove.

Calciomercato Lazio: le mezzale proposte da Fabiani

Come riportato dallo stesso quotidiano, sembra che gli obiettivi del Direttore Sportivo della Lazio siano diversi da quelli di Sarri, infatti, i nomi proposti da Fabiani sono quelli di Miretti della Juventus e Brescianini dell'Atalanta, per il quale il Ds si sta muovendo segretamente. Inoltre, la talent room sta monitorando i profili di Watson e Berti e Ivan Ilic sogna ancora un futuro in maglia biancoceleste.