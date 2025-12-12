Lazio, il sacrificio di Guendouzi per sbloccare il mercato

Per pensare a un innesto di livello, in casa Lazio il percorso sembra ormai tracciato: servirà sacrificare un big. Le eventuali uscite di Belahyane e Dele-Bashiru non sarebbero sufficienti a garantire la liquidità necessaria, e il nome cerchiato in rosso è quello di Matteo Guendouzi, legato al club da un ingaggio da 2,2 milioni di euro.

Come riporta Il Messaggero, Maurizio Sarri non intende porre veti a una possibile partenza del centrocampista francese, ma solo a una condizione ben precisa: la sua sostituzione dovrà essere all’altezza e funzionale al suo sistema di gioco. Da qui l’attenzione su profili già pronti come Loftus-Cheek, Zielinski, Fabbian e Ilic, mentre non convincono i prospetti più giovani come Watson e Berti.

Su Guendouzi resta forte l’interesse del Sunderland, confermato anche dalle parole del tecnico Le Bris. Già a gennaio i Black Cats potrebbero tentare l’affondo decisivo. Sarri, dal canto suo, è disposto a salutare “Guendo”, ma solo dopo aver ottenuto garanzie su un sostituto immediatamente pronto.