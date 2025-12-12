Mercato Lazio, Sarri rilancia: torna il nome di Loftus-Cheek

Le ambizioni di Maurizio Sarri tornano a farsi sentire e, come sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero, finiscono per mettere pressione alla società. Il tecnico biancoceleste avrebbe infatti avanzato una nuova richiesta sul mercato: per il centrocampo è tornato d’attualità il nome di Ruben Loftus-Cheek, attualmente al Milan.

I rossoneri, eliminati dalla Coppa Italia proprio dalla Lazio, sono rimasti con una sola competizione da affrontare e avrebbero la necessità di sfoltire la rosa. Tra i profili in uscita potrebbe esserci anche l’inglese, fin qui impiegato da Allegri per 478 minuti in campionato e 237 in Coppa Italia. Proprio all’Olimpico, inoltre, Loftus-Cheek ha ritrovato Sarri, suo allenatore ai tempi del Chelsea.

Per la Lazio, però, l’operazione resta tutt’altro che semplice, soprattutto per l’elevato ingaggio del centrocampista. Per poter pensare a un innesto di questo livello, conclude il quotidiano, sarebbe necessaria una cessione importante: il sacrificato potrebbe essere Guendouzi.