Sarri alza l’asticella e sogna Zielinski, ma il mercato frena

Maurizio Sarri prova a spingere la Lazio verso ambizioni più alte, riproponendo richieste di mercato molto simili a quelle dell’estate del secondo posto, quando la squadra si preparava ad affrontare la Champions League. I profili individuati sono rimasti gli stessi, ma lo scenario è cambiato: oggi le operazioni, con ogni probabilità, potranno essere effettuate solo a saldo zero.

Un contesto che rende estremamente complicato per Lotito accontentare il tecnico. Il nome simbolo è quello di Piotr Zielinski che, come sottolinea Il Messaggero, rappresenterebbe per Sarri la mezzala di qualità ideale. Strappare il polacco all’Inter di Chivu appare però quasi impossibile: i nerazzurri sono impegnati su più fronti e, soprattutto, il centrocampista percepisce uno stipendio elevatissimo, intorno ai 4 milioni di euro. Un’operazione che, al momento, resta più un sogno che una reale possibilità.