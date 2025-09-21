Sarri in emergenza a centrocampo: solo un giocatore disponibile

Le sconfitte nei derby sono sempre pesanti da digerire ma la priorità doverosa è quella di ripartire subito e lasciarsi l'amarezza incassata oggi alle spalle. Mister Sarri lo sa bene, bisogna lavorare sulla testa dei giocatori ma c'è un aspetto che preoccupa particolarmente, ovvero il centrocampo della Lazio.

Nel prossimo match i biancocelesti devono andare a Genova per affrontare la squadra di Vieira, trasferta delicata contro una squadra in netta crescita e un grosso problema da risolvere: trovare giocatori da arruolare nella linea mediana.

La situazione

Crisi a centrocampo in casa Lazio, la lista di assenti spaventa Maurizio Sarri e l'ambiente biancoceleste. Si dovrà fare a meno dei due espulsi nel match di oggi contro la Roma, ovvero Belahyane e Guendouzi. Un altro nome fortemente in dubbio è quello di Dele-Bashiru sostituito dopo appena 13 minuti ed uscito dolorante e poi c'è Rovella: il numero 6 ha accusato un problema all'inguine e sembra essere una ricaduta di un problema che lo accompagna da tempo.

Le ipotetiche soluzioni

Sarà compito di Maurizio Sarri trovare soluzioni a questo importante problema. Le più facili sono decisamente quelle di avere qualche buona notizia dall'infermeria, sperare in qualche rientro come potrebbe essere quello di Vecino, fermo ai box da tempo ormai. Da monitorare i casi di Dele-Bashiru e Rovella, due nomi che difficilmente potranno tornare per il match col Genoa. L'altra ipotesi, come riportato da Alberto Abbate, può essere quella di reintegrare in gruppo il croato Toma Basic.

Non solo problemi in mediana

Giornata nera in tutti i sensi in casa Lazio, oltre alla sconfitta incassata nel derby tanti sono gli infortunati e squalificati che preoccupano in vista della prossima partita. A fine partita infatti sembra che anche il capitano Mattia Zaccagni abbia accusato importanti fastidi fisici. L'esterno infatti è stato visto zoppicante e con una mano sul fianco ad accompagnare la sua camminata. Le prossime ore daranno una risposta sulle sue condizioni.