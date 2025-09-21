Le pagelle del derby: la Lazio regala il derby alla Roma con Nuno Tavares
L'errore del terzino sinistro risulta determinante per le sorti del match
Dia, derby - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
E' tempo di derby, allo stadio Olimpico va in scena la 157sima sfida di campionato tra Lazio e Roma. Le due squadre vengono da due sconfitte, rispettivamente con Sassuolo e Torino, oggi sono chiamate a rispondere e a mostrare carattere e voglia di vincere.
I biancocelesti partono spenti e sottotono, gli ospiti ne approfittano senza riuscire però a rendersi troppo pericolosi finchè non arriva il regalo di Nuno Tavares che permette ai giallorossi di andare in vantaggio e portare a casa la vittoria grazie alla rete di Pellegrini.
Nella pagina successiva le pagelle dei biancocelesti