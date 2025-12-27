Conferenza Padelli: "Ero un pochino lontano, non ho rivisto nulla"

Daniele Padelli, portiere dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio contro la Lazio.

Ero un pochino lontano, non ho rivisto nulla. Non posso essere preciso nelle dichiarazioni, lo dico sinceramente, mi sono goduto il momento e la felicità di aver recuperato una partita importante per noi. Non l'ho rivisto, non ne ho idea, quando lo rivedrò potrò dirti. Mi verrebbe da dire che sicuramente non era mano.