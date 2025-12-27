Hernanes: "Taty non è adatto per il gioco della Lazio. Regolamento? Va cambiato"

L'ex biancoceleste Hernanes ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio della Lazio a Udine, il tocco di mano di Davis sul suo gol e le prestazioni di Taty Castellanos.

Castellanos non è un numero 9 la responsabilità non è sua ma di chi è andato a prenderlo come se fosse un numero 9. Non è un bomber. Per me non gioca male ma non ha la cattiveria o la velocità per fare il falso nueve. La qualità e le caratteristiche del giocatore non sono adatte per il tipo di gioco della Lazio.