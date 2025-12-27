Hernanes: "Taty non è adatto per il gioco della Lazio. Regolamento? Va cambiato"
L'ex biancoceleste Hernanes ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio della Lazio a Udine, il tocco di mano di Davis sul suo gol e le prestazioni di Taty Castellanos.
Le dichiarazioni di Hernanes a Dazn
Il regolamento
Il regolamento va cambiato, alcune imprecisioni non si possono vedere. Sul tocco di Davis di mano un giocatore non può segnare anche se segna dopo dieci secondi. Un attaccante non può avere un vantaggio del genere, se non prende il pallone col braccio non prende il controllo della palla.
Taty
Castellanos non è un numero 9 la responsabilità non è sua ma di chi è andato a prenderlo come se fosse un numero 9. Non è un bomber. Per me non gioca male ma non ha la cattiveria o la velocità per fare il falso nueve. La qualità e le caratteristiche del giocatore non sono adatte per il tipo di gioco della Lazio.