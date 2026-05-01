Il Lecce vince sul Pisa e lo manda in B insieme al Verona

Ormai ogni punto è prezioso per cercare di guadagnarsi la salvezza nei bassi fondi della classifica. Stasera il Lecce ha battuto in trasferta il Pisa, una vittoria per 2-1 che ha portato di conseguenza verdetti importanti. Salutano infatti la serie A Pisa ed Hellas Verona, entrambe matematicamente retrocesse in serie B. Adesso i giallorossi di Di Francesco si giocheranno la permanenza nella massima serie con un testa a testa con la Cremonese di Giampaolo, impegnata lunedì contro la Lazio.

Pisa-Lecce 1-2: la partita

Nel primo tempo la squadra che sembra avere più stimoli per vincere è inaspettatamente il Pisa. Proprio i toscani infatti creano le occasioni più pericolose con il Lecce costretto a chiudersi. Vicino al gol vanno Moreo, Canestrelli e Stojilkovic. Nessuno però riesce a concretizzare e il risultato resta sullo 0-0.

Nella ripresa scende in campo un altro Lecce e si vede già dai primissimi minuti. Al 52simo arriva il vantaggio per i giallorossi grazie a Banda. Un vantaggio che però dura pochissimo, dopo appena 4 minuti ci pensa Leris a pareggiare la gara. E' solo un lampo però quello del Pisa perchè gli ospiti tornano all'assalto della porta avversaria. Il 2-1 salentino arriva al 65simo grazie a Cheddira. Finisce così il match.

La classifica della zona retrocessione

17. Lecce 32 pt ( 35 partite giocate )

18. Cremonese 28 pt ( 34 partite giocate )

19. Hellas Verona 19 pt ( 34 partite giocate )

20. Pisa 18 pt ( 35 partite giocate )