Pisa-Lecce 1-2, toscani in B mentre per Di Francesco vittoria d'oro

E' la partita che apre la 35sima giornata del campionato di serie A, quella tra Pisa e Lecce. Due squadre che scendono in campo con uno spirito diverso. I toscani cercano solo di salvare la faccia a questa stagione che li vedono tornare in serie B; dall'altra invece, i salentini che cercano di fare il possibile per evitare proprio la retrocessione. Ne esce una partita in linea con le aspettative con gli uomini di Di Francesco che si prendono la vittoria per 2-1 decretando la retrocessione matematica per i toscani.

La partita

Nel primo tempo la squadra che sembra avere più stimoli per vincere è inaspettatamente il Pisa. Proprio i toscani infatti creano le occasioni più pericolose con il Lecce costretto a chiudersi. Vicino al gol vanno Moreo, Canestrelli e Stojilkovic. Nessuno però riesce a concretizzare e il risultato resta sullo 0-0.

Nella ripresa scende in campo un altro Lecce e si vede già dai primissimi minuti. Al 52simo arriva il vantaggio per i giallorossi grazie a Banda. Un vantaggio che però dura pochissimo, dopo appena 4 minuti ci pensa Leris a pareggiare la gara. E' solo un lampo però quello del Pisa perchè gli ospiti tornano all'assalto della porta avversaria. Il 2-1 salentino arriva al 65simo grazie a Cheddira. Finisce così il match.

Le rispettive classifiche

Prestazione non così negativa per il Pisa ma la sconfitta di stasera conferma la stagione nera. I punti restano 18 e l'ultimo posto ormai sembra una certezza per i toscani.

Sorride il Lecce che si conquista tre punti per la lotta salvezza. Adesso i punti sono 32 in attesa della partita della Cremonese contro la Lazio (al momento +4 dei salentini sui grigiorossi).