Giovane, il Napoli si inserisce nella corsa
Anche il Napoli si fa avanti per l'attaccante brasiliano del Verona
Oltre alla possibile beffa legata all’addio di Alessio Romagnoli all'Al-Sadd, la Lazio dovrà fare i conti anche con l’inserimento nella corsa ai uno dei principali obiettivo per l'attacco biancoceleste: Giovane. L’attaccante brasiliano, attualmente in forza il Verona, non è passato inosservato alle big italiane ed europee. La sua versatilità, che gli consente di ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo, unita alla rapidità, tecnica e fantasia, lo rendono un innesto appetibile sul mercato.
Il Napoli sulle tracce di Giovane
Secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, il Napoli sta valutando concretamente il colpo, anche se dovrà sempre sottostare alle rigide regole del mercato a saldo zero, che impongono la necessità di vendere prima di acquistare. Il Verona, dal canto suo, valuta il cartellino del giocatore circa 20 milioni.
Aumenta la concorrenza per l'innesto
Mentre la Lazio dovrà iniziare a fare i conti con una concorrenza sempre più ampia, soprattutto da parte dei campioni d’Italia, il cui direttore sportivo segue l’attaccante degli scaligeri ormai da tempo e vorrebbe centrare il colpo in questa sessione di mercato.