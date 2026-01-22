Allarme in difesa in vista di Lecce: scelte obbligate per Sarri

Nonostante l’emergenza in centrocampo, anche il reparto arretrato della Lazio entra in stato di allarme. In vista della trasferta di sabato sera, in programma alle 20:45, i biancocelesti faranno visita al Lecce allo Stadio Via del Mare con una difesa ridotta all'osso.

Emergenza in difesa

Le pedine a disposizione si Sarri sono contate: oltre al possibile addio di Romagnoli, è il difensore è alle prese con un affaticamento e difficilmente partirà per la trasferta, anche alla luce della sua delicata situazione di mercato.

Due centrali a disposizione in vista di Lecce

La coppia di centrali sarà formata da Gila e Provstgaard, senza alternative di ruolo in panchina, a meno di un recupero di Patric, che resta in dubbio. Un'ulteriore tegola per Sarri, già costretto a fare i conti con una continua emergenza a centrocampo da inizio stagione.