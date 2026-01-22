Allarme in difesa in vista di Lecce: scelte obbligate per Sarri
In vista della trasferta di Lecce, Sarri sarà costretto a delle scelte obbligate nel reparto difensivo
Nonostante l’emergenza in centrocampo, anche il reparto arretrato della Lazio entra in stato di allarme. In vista della trasferta di sabato sera, in programma alle 20:45, i biancocelesti faranno visita al Lecce allo Stadio Via del Mare con una difesa ridotta all'osso.
Emergenza in difesa
Le pedine a disposizione si Sarri sono contate: oltre al possibile addio di Romagnoli, è il difensore è alle prese con un affaticamento e difficilmente partirà per la trasferta, anche alla luce della sua delicata situazione di mercato.
Due centrali a disposizione in vista di Lecce
La coppia di centrali sarà formata da Gila e Provstgaard, senza alternative di ruolo in panchina, a meno di un recupero di Patric, che resta in dubbio. Un'ulteriore tegola per Sarri, già costretto a fare i conti con una continua emergenza a centrocampo da inizio stagione.