Caccia al sostituto di Romagnoli, tre nomi sul taccuino di Fabiani

Con il possibile addio di Alessio Romagnoli, la Lazio è alla ricerca di un difensore centrale che possa raccogliere la sua eredità. Una necessità resa ancora più urgente dal fatto che i ter centrali attualmente in rosa potrebbero non essere sufficienti per affrontare il resto della stagione: Patric è spesso ai box da due anni per una lesione che lo tormenta da tempo ed è in fase di recupero. Situazione simile anche per Gigot, che sta proseguendo il percorso di riatletizzazione in Francia, ma che non rappresenta il profilo ideale di centrale per il gioco di Sarri.

Sostituto Romagnoli, i nomi

Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, sul taccuino del direttore sportivo Fabiani sarebbero presenti diversi nomi. Oltre al difensore mancino Kike Salas del Siviglia, già seguito anche lo scorso anno, si aggiungono alla lista anche Diogo Leite, anche lui mancino, e Danilho Doekhi. Entrambi giocatori militano nell'Union Berlino e sono in scadenza di contratto a giugno, un'opportunità di mercato allettante per la dirigenza biancoceleste.