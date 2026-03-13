Fabiani: "Questo nuovo percorso vorremmo finirlo con Sarri"

Ai microfoni di Sky Sport, Angelo Fabiani ha lasciato le seguenti dichiarazioni

Emanuele Petrucci /
Sarri, Fabiani
Sarri, Fabiani - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo Fabiani ha parlato del futuro e del progetto Sarri: queste le sue dichiarazioni.

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Angelo Fabiani - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Angelo Fabiani - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Le parole di Fabiani sul progetto Sarri

I rapporti belli sono anche quelli conflittuali, mantengono in vita il rapporto. Rendo questo modus che abbiamo noi e che ha Sarri di manifestare come un rapporto teso a migliorare, a spronare. La vogliamo chiamare critica costruttiva? Chiamiamola così. Nulla di nuovo sotto il sole, se non che il Sarrismo è anche questo. Andiamo poi sui fatti concreti e oggettivi: con Sarri abbiamo stipulato un contratto che prevedeva due anni più uno di opzione, e abbiamo addirittura tolto quell’opzione sia a lui che allo staff proprio perché crediamo nel progetto di Sarri. Questo nuovo percorso l’abbiamo iniziato con lui e vorremmo finirlo con lui.

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