Fabiani: "Questo nuovo percorso vorremmo finirlo con Sarri"

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo Fabiani ha parlato del futuro e del progetto Sarri: queste le sue dichiarazioni.

I rapporti belli sono anche quelli conflittuali, mantengono in vita il rapporto. Rendo questo modus che abbiamo noi e che ha Sarri di manifestare come un rapporto teso a migliorare, a spronare. La vogliamo chiamare critica costruttiva? Chiamiamola così. Nulla di nuovo sotto il sole, se non che il Sarrismo è anche questo. Andiamo poi sui fatti concreti e oggettivi: con Sarri abbiamo stipulato un contratto che prevedeva due anni più uno di opzione, e abbiamo addirittura tolto quell’opzione sia a lui che allo staff proprio perché crediamo nel progetto di Sarri. Questo nuovo percorso l’abbiamo iniziato con lui e vorremmo finirlo con lui.