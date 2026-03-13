Fabiani: "Questo nuovo percorso vorremmo finirlo con Sarri"
Ai microfoni di Sky Sport, Angelo Fabiani ha lasciato le seguenti dichiarazioni
In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo Fabiani ha parlato del futuro e del progetto Sarri: queste le sue dichiarazioni.
Le parole di Fabiani sul progetto Sarri
I rapporti belli sono anche quelli conflittuali, mantengono in vita il rapporto. Rendo questo modus che abbiamo noi e che ha Sarri di manifestare come un rapporto teso a migliorare, a spronare. La vogliamo chiamare critica costruttiva? Chiamiamola così. Nulla di nuovo sotto il sole, se non che il Sarrismo è anche questo. Andiamo poi sui fatti concreti e oggettivi: con Sarri abbiamo stipulato un contratto che prevedeva due anni più uno di opzione, e abbiamo addirittura tolto quell’opzione sia a lui che allo staff proprio perché crediamo nel progetto di Sarri. Questo nuovo percorso l’abbiamo iniziato con lui e vorremmo finirlo con lui.