Massimo Orlando su Lazio-Milan: "I rossoneri rischiano"

Si avvicina la sfida di domenica sera che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Lazio-Milan ad affrontarsi, un big match che rappresenterà la 29sima giornata del campionato di serie A. Da una parta la squadra di Maurizio Sarri che sta vivendo un anno di transizione e cerca di fare più punti possibili per salvare una stagione anonima. Dall'altra invece Max Allegri ed i suoi che stanno disputando un campionato importante e che cercano di insidiare il più possibile la capolista Inter dopo il derby vinto nell'ultima sfida di campionato. A parlare di Lazio-Milan è stato l'ex calciatore Massimo Orlando ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Le sue parole sulla sfida di domenica sera

Rischia il Milan. La Lazio, anche se ha molti problemi, ha un allenatore molto bravo e può metterti in difficoltà. Il Milan poi avrà assenze pesanti, e ci sarà di nuovo il pubblico.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri.