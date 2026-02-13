Zaccagni verso il rientro: il capitano pronto a tornare

Il ritorno in campo di Mattia Zaccagni è sempre più vicino. Il capitano della Lazio sta recuperando dalla lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome che lo ha costretto a fermarsi a fine gennaio, saltando le sfide contro Genoa e Juventus in campionato e il quarto di Coppa Italia contro il Bologna.

L’esterno biancoceleste scalpita per rientrare e, secondo quanto riportato da Il Messaggero, i prossimi controlli saranno decisivi per definire i tempi. Se gli esami daranno esito positivo, Maurizio Sarri potrebbe riaverlo a disposizione nel giro di una decina di giorni. La certezza, salvo imprevisti, è la sua presenza per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma il 4 marzo, appuntamento chiave per la stagione biancoceleste.