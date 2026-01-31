Cr7 ed il terribile trauma cranico causato ad un cameraman

Cr7 di record ne ha collezionati, di impressionanti ed unici. Anche in questa notizia siamo davanti a qualcosa di simile. Il tutto è accaduto nel match arabo tra Al Nassr e Al Raed, quando Ronaldo è andato a calciare una delle sue classiche punizioni basate sulla potenza. Il tiro che è partito è stato una vera e propria bomba che si è andata a schiantare sul volto, sulla fronte precisamente, del cameraman che si trovava a bordocampo per riprendere la partita. Le immagini sono pazzesche.

Le punizioni criticate ai tempi della Juventus

Una notizia che porta al passato, al Cristiano Ronaldo che indossava la maglia della Juventus e che aveva una media insolita e scarsa sulle punizioni realizzate con la casacca della vecchia signora. Una statistica che ha portato anche critiche pesanti contro il portoghese che spesso, come nel caso dell'episodio accaduto in Arabia, calciava punizioni potenti ma molto distanti dalla porta.