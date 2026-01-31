Shock a Palermo: biglietti dello stadio a nome dei defunti

Ha dell'incredibile la notizia emersa nelle ultime ore. Una storia che porta a Palermo e allo stadio Renzo Barbera, dove c'è in atto una vera e propria indagine per dei biglietti per lo stadio a nome di persone decedute o bambini ancora non nati. I dettagli ancora devono emergere nel dettaglio e sicuramente ulteriori particolarità devono ancora emergere. Per ora a pagare per questa storia sembra essere un capo ultras dei rosanero, che è stato condannato.

Ulteriori dettagli sulla vicenda

La maxi truffa riguardava i campionati tra il 2015 e il 2017, quando il Palermo era in serie A. I ticket falsi sarebbero stati intestati ad over 60, spesso già deceduti, ma pure a bambini non ancora nati. Ora per due imputati è scattata la prescrizione, mentre è stata ridotta la pena a Pasquale Minardi, leader della Curva Nord Inferiore. La sentenza è stata emessa dalla quarta sezione della Corte d'Appello, presieduta da Vittorio Anania, che, oltre a concedere uno sconto a Minardi, la cui condanna passa così da 3 anni e 8 mesi a 3 anni, ha sancito la prescrizione per il suo presunto braccio destro, Vincenzo Gulizzi, detto "il modello", e per Giuseppe Scavone. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giovanni Castronovo e Francesca Scalia. È caduta peraltro l'accusa di associazione a delinquere.