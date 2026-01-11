Le pagelle di Verona-Lazio, Lazzari mette la freccia e fa il bomber
Gila al top e bene anche il neo acquisto Taylor per una squadra quadrata
Taylor getty images via onefootball by Marco Rosi SS Lazio
E' la gara della domenica alle ore 18.00 della 20sima giornata di campionato di Serie A, quella tra Hellas Verona e Lazio. Due squadre che dimostrano voglia di punti; dettaglio che si riscontra sul campo con un equilibro assoluto. A decidere il match ci vuole un episodio e arriva con la discesa del neo entrato Manuel Lazzari che palla al piede conclude verso la porta di Montipò, decisiva la deviazione di Nelson che fissa il risultato finale sull'0-1.
