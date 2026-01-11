Le pagelle di Verona-Lazio, Lazzari mette la freccia e fa il bomber

E' la gara della domenica alle ore 18.00 della 20sima giornata di campionato di Serie A, quella tra Hellas Verona e Lazio. Due squadre che dimostrano voglia di punti; dettaglio che si riscontra sul campo con un equilibro assoluto. A decidere il match ci vuole un episodio e arriva con la discesa del neo entrato Manuel Lazzari che palla al piede conclude verso la porta di Montipò, decisiva la deviazione di Nelson che fissa il risultato finale sull'0-1.

