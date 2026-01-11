Hellas Verona-Lazio, i primi 45 minuti giocati da Taylor

Sono terminati i primi 45 minuti di gioco tra Hellas Verona e Lazio, allo stadio Bentegodi il risultato è di con una partita decisamente equilibrata. A sorpresa l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha deciso di buttare nella mischia il neo arrivato Kenneth Taylor. Una scelta inattesa visto che il calciatore olandese ha solo un allenamento nelle gambe. Evidente che il mister toscano ha optato su di lui vista anche l'emergenza che ha la squadra sulla linea mediana.

La prestazione di Taylor

Una premessa è fondamentale. Il calciatore olandese si è allenato con la squadra una sola volta e considerando anche l'approccio in un campionato sconosciuto e complicato, come quello italiano, Taylor sta facendo vedere cose positive. La prima caratteristica saltata all'occhio è la sua qualità tecnica. Un paio di verticalizzazioni importanti accompagnati da inserimenti propositivi senza tralasciare la copertura sulla linea mediana.

Le formazioni della partita

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All. Sarri.