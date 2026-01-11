Verona-Lazio, Lazzari: "Tifosi? Anche in trasferta sembra di giocare in casa"

Michelle De Angelis /
Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky al termine della gara Hellas Verona-Lazio, che si è conclusa con il trionfo della rosa biancoceleste, per commentare il risultato.

Le dichiarazioni di Lazzari a Dazn

Sono entrato per dieci minuti non sento i piedi. Siamo contenti per i 3 punti, questo è un campo difficile sapevamo che battaglia ci aspettasse. Siamo contenti. Tifosi? Ormai non ci sono più parole per i nostri tifosi, anche in trasferta sembra di giocare in casa. Un applauso a loro, siamo contenti di avergli regalato questa vittoria.

Le dichiarazioni di Lazzari a Sky

Questo è un campo molto difficile. Il mister ci ha detto in questi giorni che era una gara complicata, loro si chiudevano a cinque e non era facile trovare spazio. Nel secondo tempo le squadre si sono allungate e fortunatamente l’abbiamo sbloccata

 

 

 

