Verona-Lazio, Lazzari: "Tifosi? Anche in trasferta sembra di giocare in casa"

Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky al termine della gara Hellas Verona-Lazio, che si è conclusa con il trionfo della rosa biancoceleste, per commentare il risultato.

Le dichiarazioni di Lazzari a Dazn

Sono entrato per dieci minuti non sento i piedi. Siamo contenti per i 3 punti, questo è un campo difficile sapevamo che battaglia ci aspettasse. Siamo contenti. Tifosi? Ormai non ci sono più parole per i nostri tifosi, anche in trasferta sembra di giocare in casa. Un applauso a loro, siamo contenti di avergli regalato questa vittoria.

Le dichiarazioni di Lazzari a Sky