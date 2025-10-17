Calciomercato, Sarri chiede un nuovo terzino: ma servirà cedere Tavares

Emergenza sulla corsia mancina

Un’estate complicata e un avvio di stagione segnato dagli infortuni stanno costringendo Maurizio Sarri a continue soluzioni d’emergenza. Come riporta Il Messaggero, nella trasferta di Bergamo l’unico terzino sinistro disponibile sarà Nuno Tavares, vista l’assenza di Luca Pellegrini per problemi fisici. L’unica alternativa tattica sarebbe l’adattamento di Marusic, ma il tecnico toscano preferirebbe evitare nuovi esperimenti.

Il piano per gennaio

Proprio per questo, Sarri spera che a gennaio arrivi un nuovo esterno difensivo, anche se l’operazione passerebbe inevitabilmente da una cessione di Tavares. Nella passata stagione il portoghese, autore di 8 assist nelle prime 8 gare, aveva raggiunto una valutazione vicina ai 50 milioni, con club come Chelsea, Juve, Milan e Inter pronti a sondare il terreno. Oggi, invece, il suo valore di mercato è calato e la Lazio deve fare i conti anche con il 40% della rivendita destinato all’Arsenal, che ridurrebbe ulteriormente la plusvalenza.

Tavares, inoltre, è tra i giocatori più pagati della rosa, con un ingaggio da 2,2 milioni netti a stagione, quarto dietro a Hysaj (2,8), Romagnoli e Zaccagni (3). Per poter intervenire sul mercato, dunque, la sua partenza appare quasi inevitabile.