Guendouzi nel radar di un club di Premier League: "Siamo in contatto con il giocatore"

La finestra di mercato invernale si avvicina e i club europei stanno muovendo i primi passi per assicurarsi i giocatori migliori per puntellare i propri organici. In casa Lazio, il mercato invernale sarà un altro tema delicato, dato che la società potrà operare solo a saldo zero, ma per farlo sarà necessario cedere alcuni innesti, tra cui anche quelli più rilevanti nel sistema di gioco di Maurizio Sarri, per assicurarsi nuovi rinforzi.

Secondo quanto raccolto da Fabrizio Romano, il nome di Matteo Guendouzi sarebbe finito sulla lista dei desideri del Sunderland, il cui allenatore, Régis Le Bris, avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni sui continui contatti che i Black Cats stanno avendo con il centrocampista laziale.

Le dichiarazioni di Le Bris

Abbiamo ancora contatti con i giocatori e Matteo è uno di questi. Ho lavorato con lui in passato a Lorient, quindi restiamo in contatto.

Il post di Fabrizio Romano