Rovella, fissato nel pomeriggio l'intervento chirurgico

Dopo mesi in cui ha dovuto combattere con la pubalgia, Rovella oggi ha in programma l’intervento chirurgico che risolverà in maniera definitiva un problema che lo attanaglia ormai da mesi. La terapia conservativa a cui si è sottoposto nelle scorse settimane non è bastata per risolvere la problematica, che lo tiene ai box dal derby contro la Roma.

Il rientro

Arrivato alla clinica privata “Quisinana” a Roma dopo le ore 13:00, nel pomeriggio si sottoporrà all'operazione. Il suo rientro è previsto per il prossimo anno e nel frattempo il centrocampista si dovrà sottoporre a un percorso di riatletizzazione, fondamentale per tornare poi a disposizione di Maurizio Sarri a partire dal 2026.

L'arrivo in clinica