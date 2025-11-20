Il tifo organizzato contro la società: "Non era il giusto momento per presentare l'aquila"

Uno dei temi centrali in casa Lazio in questi ultimi giorni è il ritorno della nuova aquila allo Stadio Olimpico. Tuttavia, questa scelta non è stata accolta positivamente dal tifo organizzato, che ha invece ritenuto sbagliato il momento in cui è stata presentata.

Alla luce soprattutto delle recenti proteste da parte della tifoseria biancoceleste contro la società, relative alla mancato accesso a bordo campo della nipote di Vincenzo Paparelli, in occasione di Lazio-Cagliari - partita in cui la Curva Nord ha organizzato una coreografia dedicata al nonno Vincenzo - il tifo organizzato è intervenuto a riguardo ai microfoni di Radio Laziale.

Il tifo organizzato a Radio Laziale

Per noi la società, anche con questa mossa, ti dimostra che viaggia su mondi differenti da quello che è la Lazio. Una società che ha veramente a cuore i propri tifosi avrebbe cercato intanto di rimediare, sarebbe uscito subito dallo scoperto, avrebbe ufficialmente invitato la nipotina di Vincenzo a farla scendere in campo con le squadre al calcio d'inizio, avrebbe intanto cercato di recuperare la cosa e poi avrebbe cercato di chiarire con un comunicato.

Prosegue l'intervento