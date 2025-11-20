Il tifo organizzato contro la società: "Non era il giusto momento per presentare l'aquila"
L'intervento radiofonico a Radio Laziale del tifo organizzato sulla presentazione della nuova aquila biancoceleste
Uno dei temi centrali in casa Lazio in questi ultimi giorni è il ritorno della nuova aquila allo Stadio Olimpico. Tuttavia, questa scelta non è stata accolta positivamente dal tifo organizzato, che ha invece ritenuto sbagliato il momento in cui è stata presentata.
Alla luce soprattutto delle recenti proteste da parte della tifoseria biancoceleste contro la società, relative alla mancato accesso a bordo campo della nipote di Vincenzo Paparelli, in occasione di Lazio-Cagliari - partita in cui la Curva Nord ha organizzato una coreografia dedicata al nonno Vincenzo - il tifo organizzato è intervenuto a riguardo ai microfoni di Radio Laziale.
Il tifo organizzato a Radio Laziale
Per noi la società, anche con questa mossa, ti dimostra che viaggia su mondi differenti da quello che è la Lazio. Una società che ha veramente a cuore i propri tifosi avrebbe cercato intanto di rimediare, sarebbe uscito subito dallo scoperto, avrebbe ufficialmente invitato la nipotina di Vincenzo a farla scendere in campo con le squadre al calcio d'inizio, avrebbe intanto cercato di recuperare la cosa e poi avrebbe cercato di chiarire con un comunicato.
Prosegue l'intervento
Invece l'idea di dire “domenica presentiamo l'Aquila”, la fatalità proprio domenica, vuol dire proprio ragazzi facciamo finta che sia un giorno di festa, che non è accaduto niente. Questo ti fa capire come vive proprio su un'altra dimensione, un altro pianeta e come quindi purtroppo la società Lazio è in mano a qualcuno che con la Lazio non ha veramente nulla a che fare se non il proprio tornaconto personale. Nulla contro l'Aquila, perché ai bambini piace. Non hai voluto fare un comunicato, almeno l'Aquila spostala in un'altra domenica. Lo fa proprio per dispetto. Io sono convinto che lui è un personaggio che prende tutto sul personale, per lui ormai è una guerra, lui contro tutti. Tu non entri? Io presento l'Aquila.