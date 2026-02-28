Venturin: "Il Campionato della Lazio è anonimo. Torino? È a rischio..."

Giorgio Venturin, ex biancoceleste e Granata, è intervenuto ai microfoni de Il Cuoio in vista dell'incontro Torino-Lazio, in programma domenica 1 marzo alle ore 18:00.

Le dichiarazioni di Venturin a Il Cuoio

Zoff

Il mister cercò di riequilibrare la squadra e la sua mossa fu di togliere un attaccante e di inserire un centrocampista: passammo dal 4-3-3 al 4-4-2. In campo iniziammo ad inanellare una serie di ottimi risultati e chiudemmo al quarto posto. Per me fu una grande rivincita.

Eriksson

L'arrivo di Eriksson, quello di Mancini e del gruppo Sampdoria fu determinante. Mancini portò una mentalità vincente e cambiò la testa di molti. Ma c'è da dire che quella Lazio cresceva anno dopo anno. Ogni stagione il presidente Cragnotti aggiungeva un tassello di qualità ad una squadra già forte. Un grande allenatore, un comunicatore eccezionale e un tecnico in grado di gestire il gruppo come pochi. Era sempre pacato, tranquillo, non perdeva mai le staffe. Sapeva mantenere sempre la lucidità, anche nel corso delle gare.

Lazio e Torino