Stroppa: "Hanno fatto una partita straordinaria contro una Lazio che ha qualità in campo molto importanti..."

Stroppa, tecnico del Venezia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport dopo il match vinto dalla Lazio.

Mi dispiace che non siamo riusciti a fare gol, potevamo essere più bravi negli episodi. Potevamo fare meglio sulla palla laterale del secondo gol, hanno fatto una partita straordinaria contro una Lazio che ha qualità in campo molto importanti. È un lavoro che viene fatto tutti insieme, anche da parte del sottoscritto. Ci sono delle assenze importanti, anche Basic. Sono arrivati giocatori dietro un po' fuori condizioni. La squadra oggi con Juan Jesus ha mostrato un modo di fare la partita migliore rispetto alle precedenti. È importante il lavoro e la continuità. Durante la sosta potremmo avere la possibilità di recuperare giocatori più importanti, detto questo si va avanti. Le qualità ci sono e bisogna continuare a lavorare. Ho forse sbagliato a decidere di far calciare a Yeboah.

Sugli episodi non posso dire nulla. Sul gol di Noslin forse: eravamo in marcatura, su una palla laterale. Cross lento, non so se poteva uscire il portiere: presa di posizione, sposti l'avversario, non gli fai prendere palla e non la prendi neanche tu. Oggi avevamo Juan Jesus che ci ha dato una grossissima mano a livello di comunicazione e attenzione. Sull'episodio del rigore che posso dire, succede. Siamo stati bravi a procurarcelo e meno bravi a subirlo. Vorrei che facessimo qualche gol in più, potevamo avere una classifica diversa anche per quello che è stato proposto. Però detto questo non c'è un altro modo di poter lavorare: la squadra oggi ha mostrato un equilibrio, una forza, un'attenzione eccezionale. È stata preparata molto bene dai ragazzi questa settimana. Io sinceramente non ho avvisaglie negative, è chiaro che i numeri sono impietosi, non potrei fare altro discorso per i numeri ma per le prestazioni e quello che produce la squadra. Stasera ha mostrato un modo giusto di ripartire con grandissima attenzione con quello che fa. Avevamo contro una delle più forti del campionato, abbiamo rischiato praticamente nulla e proposto tanto con tantissime occasioni.