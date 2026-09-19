Frattesi: "Ho sempre visto che Gattuso aveva tanta fiducia nei miei confronti..."

"Ho pensato che lui potesse essere adatto, dopo un anno che non si gioca magari inizi a dubitare su te stesso..."

Alisia Cerqua /

Le parole di Davide Frattesi

Frattesi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Danz. 

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L'intervista

Ho già lavorato in Nazionale, ho sempre visto che Gattuso aveva tanta fiducia nei miei confronti, all'Inter ho giovato poco e niente. Ho pensato che lui potesse essere adatto, dopo un anno che non si gioca magari inizi a dubitare su te stesso. Con il mister ho parlato prima del trasferimento, il suo consiglio è stato quello di andare a giocare. Io cerco di aiutare la squadra al massimo.

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