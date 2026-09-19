Frattesi: "Ho sempre visto che Gattuso aveva tanta fiducia nei miei confronti..."
"Ho pensato che lui potesse essere adatto, dopo un anno che non si gioca magari inizi a dubitare su te stesso..."
Le parole di Davide Frattesi
Frattesi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Danz.
L'intervista
Ho già lavorato in Nazionale, ho sempre visto che Gattuso aveva tanta fiducia nei miei confronti, all'Inter ho giovato poco e niente. Ho pensato che lui potesse essere adatto, dopo un anno che non si gioca magari inizi a dubitare su te stesso. Con il mister ho parlato prima del trasferimento, il suo consiglio è stato quello di andare a giocare. Io cerco di aiutare la squadra al massimo.