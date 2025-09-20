Lazio, occorre pensare al futuro: rosa da ringiovanire e contratti in scadenza da risolvere

A favore della Lazio non c’è di certo l’età media della rosa (28,1 attualmente), ma sicuramente il tempo, a patto di indovinare gli investimenti di prospettiva nelle prossime sessioni di mercato. Quello che è sicuro è che - come riporta Il Corriere dello Sport - i contratti in scadenza nel prossimo giugno (rispettivamente di Pedro, Vecino, Marušić, Hysaj, Basic, Fares, Kamenović) segnalano un congruo alleggerimento del monte stipendi e la possibilità di ringiovanire il gruppo ereditato da Sarri.

I contratti in scadenza

Bisognerà riflettere sul dato dell’età media della rosa, la quale si aggira intorno ai 28,1 anni. D’altronde, Pedro, il più anziano, ne ha compiuti 38 a fine luglio ed è seguito dai trentenni Vecino, Marušić, Hysaj, Lazzari, Patric, Cataldi, Gigot e Romagnoli. Vi sono quelle scadenze di contratto del 2027 - rispettivamente di Gila, Romagnoli, Lazzari, Provedel, Patric, Cataldi, Cancellieri - che possono favorire un processo di ricostruzione, già parzialmente avviato con gli acquisti di gennaio (Provstgaard e Belahyane) nelle sessioni precedenti (da Rovella a Isaksen). Tutto dipenderà dallo sviluppo di questo campionato, piuttosto incerto, dato il blocco del mercato e l’impossibilità di rinforzare l’organico. Occorrerà aspettare il rendimento della squadra per poi stipulare le trattative individuali: prolungamento o addio a giugno con un anno di anticipo, c’è chi farà parte del progetto futuro e chi saluterà definitivamente la Lazio.

Le scelte e le questioni da risolvere riguardano Guendouzi, Gila e i due portieri

Certe pretese andranno ridimensionate, i giocatori non potranno pretendere ingaggi da urlo e dovranno accettare una sana concorrenza da fronteggiare per decidere chi sarà più adatto a restare in biancoceleste. Oggi Guendouzi, di fatto l’unico giocatore di livello internazionale, ha una valutazione di mercato pari a 32 milioni di euro. Lo segue Gila con 30 milioni, uno dei casi più spinosi, perché lo spagnolo è in scadenza nel 2027 e difficilmente verrà trovata un’intesa sul prolungamento. Altra questione da risolvere riguarda la porta: Sarri ha eletto titolare Provedel del (31 anni, ancora giovane come portiere) ed è inevitabile che, a lungo andare, andrà risolto il dualismo con il giovane Mandas, su cui punta la società e che è destinato a restare in panchina per le prossime settimane, senza poter dimostrare il suo talento.