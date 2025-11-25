Chiara Nasti: "Terzo figlio? No, io e Mattia vogliamo concentrarci di più sulla coppia"

La relazione tra Chiara Nasti e il capitano della Lazio Mattia Zaccagni è iniziata nel 2021 e nel 2023 è arrivato il tanto atteso matrimonio, tuttavia, nell'ultimo periodo sembrava esserci aria di crisi tra la giovane coppia. Fortunatamente, come espresso dalla stessa influencer sulle sue storie Instagram, il periodo difficile è passato ed ora la coppia vuole dedicarsi del tempo e concentrarsi maggiormente sulla loro relazione.

Chiara Nasti sui social

Vorresti il terzo figlio? No…a me non piace la gravidanza. Per tante è un momento magico…andrò controcorrente ma per me è negativo in tutto: ormoni/corpo che cambi/mille problematiche. Io ho avuto il ferro bassissimo e mi sentivo a terra. Poi oltre quello ne ho già due…e siamo già troppi. Non amo la famiglia numerosa, troppi…anzi io e mio marito non vediamo l'ora di essere più liberi e concentrarci di più sulla coppia. Gli amiamo da morire ahahah ma lagne/capricci che fatica, siamo apposto così.

La crisi tra lei e Zaccagni

Se abbiamo mai avuto una crisi? Certo. Chi mostra la famiglia del Mulino Bianco vi prende in giro. Però, tutto sommato, ci amiamo molto.

