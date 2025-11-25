La decisione presa dalla FIGC di abbassare il rapporto tra ricavi e costo del lavoro allargato da 0,8 a 0,7, come previsto dalla UEFA, ha portato la Lazio a valutare profili di giovani calciatori più accessibili, in vista della fase di calciomercato invernale.

Un mediano della Serie B nel mirino

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, un centrocampista della Serie B ha conquistato l'interesse del Comandante Maurizio Sarri e si tratta del 2004 Tommaso Berti, calciatore del Cesena. In questa prima parte di Campionato, il centrocampista ha già totalizzato un gol e 4 assist in 13 presenze, ma non solo, il calciatore ha anche esordito e segnato con la Nazionale U21. L'unico problema è legato al contratto, infatti, il mediano è legato con il Cesena fino al 2028, tuttavia, un salto di categoria alla Lazio potrebbe portare Tommaso Berti a prendere una decisione diversa per il suo futuro.

Nella pagina successiva il comunicato della FIGC sull'abbassamento del rapporto tra ricavi e costo del lavoro allargato