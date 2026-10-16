Calcagno a Sarri: «Dispiace che...». La risposta dell’Aic sui calendari
Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori replica alle parole di Sarri dopo la gara di Conference League contro il Pafos.
Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, risponde a Maurizio Sarri sul tema dei calendari. La replica riguarda anche l’impegno dell’Aic per la salute dei calciatori.
La replica di Calcagno a Sarri
Secondo quanto riportato da corriere, Calcagno ha dichiarato: «Dispiace che Maurizio Sarri tiri in ballo in questi termini l’Associazione Italiana Calciatori su un tema così delicato, per il quale l’Aic si sta battendo da anni insieme al sindacato mondiale Fifpro. La tutela della salute dei calciatori rappresenta da sempre una delle nostre battaglie prioritarie».
Il lavoro dell’Aic sui calendari
Il presidente dell’Aic ha richiamato anche l’attività svolta per affrontare il problema: «In questi anni abbiamo lavorato concretamente per individuare i giusti correttivi a calendari palesemente troppo fitti».
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