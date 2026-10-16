Candreva: "Con la Lazio è stato amore, più viscerale dell'Inter"

Antonio Candreva torna a parlare di Lazio, in occasione dell'intervista rilasciata all'ex direttore di gara Giampaolo Calvarese nella puntata di “Fischio finale”. L'ex giocatore biancoceleste si è soffermato sulla gara tra Lazio e Chievo del gennaio 2015, terminata 4-1 a favore dei padroni di casa allo stadio Olimpico di Roma e arbitrata proprio da Calvarese.

Candreva a "Fischio finale"

Contro il Chievo era rigore tutta la vita. Mi ricordo proprio che proprio che stoppo la palla, glielo tocco (contro Gobbi, ndr.). Lui lì allunga la gamba. Anche se così non me lo dai mai. La caduta è goffa. Ma sono stato furbo e scaltro a procurarmi il rigore.

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