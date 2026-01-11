Calciomercato Lazio, il Brentford prepara l'offerta per Cancellieri: Pedullà svela la cifra

Con il mercato di gennaio che ha aperto le porte, Taty Castellanos e Matteo Guendouzi sono stati i primi a fare le valigie e ad inizare una nuova avventura altrove, rispettivamente al West Ham e al Fenerbhace, tuttavia, anche il futuro di altri biancocelesti potrebbe svogersi altrove. Tra questi risalta il nome di Matteo Cancellieri, entrato nel mirino del club inglese Brentford che, da come riportato da Alfredo Pedullà, ha già pronta un'offerta da presentare alla Società Lazio.

Alfredo Pedullà sui social



La stagione di Matteo Cancellieri

Tornato alla base dopo i prestiti all'Empoli e al Parma, l'esterno ha vissuto un avvio esaltante con 3 gol pesanti, tra cui la doppietta contro il Torino e la rete al Genoa, dimostrando una grande evoluzione rispetto all'ultima stagione in maglia biancoceleste. Un infortunio muscolare a fine ottobre, tuttavia, ha frenato l'ascesa del numero 22, costringendolo a oltre un mese di stop. Una volta tornato disponibile, Cancellieri ha conquistato nuovamente la fiducia del Comandante che, in questo periodo di crisi nel reparto offensivo, gli ha fatto provare diverse vesti, come quella di centravanti o vice Zaccagni.